В Винницкой области в церкви произошел пожар
11:23, 26 декабря 2017
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Возле Калиновки горела церковь / vn.20minut.ua
Вечером 25 декабря, в селе Уладовское, в Винницкой области, загорелась Свято-Покровская церковь. Об этом сообщает "Информационная Винниччина" со ссылкой на УЛСНС в Винницкой области.
По вызову на место отправились пожарные бригады сразу четырех райцентров – Литина, Калиновки, Казатина и Хмельника.
Пожар в здании, переоборудованной под храм, потушили за полтора часа. Работали 15 пожарных и 2 единицы техники. Также помогала местная пожарная команда. Вместе им удалось предотвратить опрокидывание огня на соседние сооружения.
Вероятной причиной пожара эксперты называют нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.
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