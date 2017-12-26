В Винницкой области в церкви произошел пожар

Вечером 25 декабря, в селе Уладовское, в Винницкой области, загорелась Свято-Покровская церковь. Об этом сообщает "Информационная Винниччина" со ссылкой на УЛСНС в Винницкой области.

По вызову на место отправились пожарные бригады сразу четырех райцентров – Литина, Калиновки, Казатина и Хмельника.

Пожар в здании, переоборудованной под храм, потушили за полтора часа. Работали 15 пожарных и 2 единицы техники. Также помогала местная пожарная команда. Вместе им удалось предотвратить опрокидывание огня на соседние сооружения.

Вероятной причиной пожара эксперты называют нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.