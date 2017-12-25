Благотворители организовали новогодний праздник для 200 детей из интернатов и малообеспеченных семей

23 декабря состоялся новогодний детский праздник «В гости к сказки», организованный по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Оуфрия благотворительным проектом «Наша Лепта», действующим на базе прихода святителя Николая Чудотворца при 17-й больнице города Киева. Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ.

Праздничное мероприятие посетили около 200 мальчиков и девочек из интернатов, специализированных школ столицы, а также дети из многодетных семей и дети с инвалидностью.

Руководитель благотворительного проекта «Наша Лепта» протоиерей Владимир Косточка передал всем присутствующим слова поздравления с наступающими новогодними праздниками от Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

В программе праздничного мероприятия работала фотозона с любимыми сказочными героями, гости праздника получили удовольствие от новогоднего представления с участием ростовых кукол, а также от просмотра полнометражной мультипликационной ленты. В конце праздника все получили замечательные подарки, которые останутся на память об этом дне.