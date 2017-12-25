ВОЗ планирует впервые включить игровую зависимость в перечень психических расстройств

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается впервые включить игровую зависимость в перечень психических расстройств Международной классификации болезней (МКБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский научный журнал New Scientist.

Список заболеваний ВОЗ не пересматривала с 1990 года, однако в 2018 году организация опубликует новую версию документа - МКБ-11 (ICD-11).

Окончательную формулировку, в которой игровая зависимость будет фигурировать в перечне, еще предстоит уточнить, однако в соответствии с предварительным вариантом МКБ, который оказался в распоряжении New Scientist, у человека будет диагностировано расстройство, если он отдает все возрастающий приоритет компьютерным играм "настолько, что играм отдается предпочтение перед другими жизненными интересами".

При этом подобное нездоровое поведение должно длиться как минимум один год, прежде чем будет подтвержден диагноз.

"Специалистам в сфере здравоохранения необходимо признать, что игровая зависимость может иметь серьезные последствия для здоровья", - цитирует издание специалиста ВОЗ Владимира Позняка. "У большинства людей, которые играют в компьютерные игры, нет никакого расстройства, как нет его и у большинства тех, кто пьет алкоголь. Однако в некоторых случаях злоупотребление может привести к нежелательным последствиям", - объяснил он.

Ранее некоторые специалисты призывали включить в список заболеваний также шопоголизм, трудоголизм, чрезмерное увлечение просмотром телепрограмм, а также другие виды зависимости от технологий, в том числе интернета. Однако в проекте Международной классификации болезней они, по данным СМИ, пока не фигурируют