Священник-врач рассказал о причинах бесплодия, суррогатном материнстве и благословении на ЭКО

22 декабря Церковь праздновала Зачатие Пресвятой Богородицы, а также день памяти святой Анны, матери пророка Самуила. Известно, что Пречистая стала плодом молитв Иоакима и Анны, которые долго не имели детей, сообщает "Фома в Украине".

Так же и безчадная Анна родила «испрошенного у Бога» (так переводится имя пророка) после усердных молитв.

Кому и почему Бог не дает детей, и что может означать бесплодие семьи? На эти и другие вопросы ответил зампредседателя Синодального отдела по вопросам охраны здоровья и пастырской опеки медицинских учреждений, врач по образованию протоиерей Геннадий Батенко.

– С медицинской точки зрения, причин бесплодия может быть множество. К этому приводит много различных заболеваний, гормональные расстройства и т. д. Сегодня люди не следят за своим здоровьем, ведут скорее вредящий ему образ жизни. Кроме того, современная мода в одежде такова, что девушки (будущие матери) не берегут репродуктивную сферу.

Что касается духовной стороны вопроса, причина этому — всякого рода отклонения от божественных постановлений: несоблюдение постов, беспорядочный образ плотской жизни, аборты (известно, что часто после абортов женщина больше не может забеременеть), невенчанные браки (а ведь в чине венчания многие молитвы и прошения касаются благословения Божия на чадородие)...

Большинство людей в Украине неверующие. Особенно среди молодежи процент веры невысокий. Хоть многие и считают себя православными, но в основном делами свою веру они не подтверждают. Люди ведут нецерковный образ жизни, никогда не исповедуются, не причащаются.

Но когда они вступают в брак и не могут зачать ребенка, не понимают, в чем дело. И начинают, так сказать, пытаться «обойти» Бога — прибегают к ЭКО. То же делают и те, у кого мужа нет, но детей хочется.

Суррогатное материнство — также попытка решить вопрос без Бога. В данном случае происходит нарушение тайны брака, смешение генетического материала. Суррогатное материнство — это опосредованный грех кровосмешения: женщина («суррогатная мать») принимает семя не мужа, а донора. К тому же, вопрос бесплодия, по сути, и не решается: женщина не приобретает возможность стать матерью.

В сфере репродуктивной медицины в Украине сегодня творится, образно выражаясь, греховный хаос. Всё стало управляться деньгами, всё преподносится на коммерческой основе: заплатите — и получите соответственный результат.

Как смотрит на это Церковь? Мы крестим рожденных таким образом детей, не можем отказать в крещении. Но благословение на такие вещи (ЭКО, суррогатное материнство) я, например, не даю.

Когда ко мне приходят люди с такой проблемой, объясняю им, что почему они бесплодны — тайна Божия, что не надо требовать у Господа ребенка. Если детей нет — значит, должно быть покаяние, переоценка ценностей, изменение жизни, должно быть воздержание. Не взирая на медицинские показатели, здесь очень важна духовная сторона.

Ведь сегодня даже супружеская жизнь беспорядочна. Хоть медицина и говорит, что бороться с воздержанием вредно, но всё должно быть подчинено установленным Церковью правилам, режиму. Они определены Богом, потому что Церковь — глас Божий.

Но сегодня Церковь поносится со всех сторон, и многие думают: «Я сам буду решать, как мне жить». Потому то, что сегодня наблюдается массовое бесплодие, говорит о греховном состоянии общества.

Допустим, как быть с супругами, которые полюбили друг друга, поженились, хотят родить детей, а у жены анатомически отсутствует репродуктивная сфера (бывают такие случаи)? Благословить их на ЭКО? Или познакомить их с женщиной, которая хочет сделать аборт? Лучше уговорить её выносить ребенка, родить и отдать людям, которые не могут иметь детей.