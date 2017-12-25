Военные наградили епископа УПЦ за помощь в восстановлении техники

Командование батальона связи и радиотехнического обеспечения 114 бригады тактической авиации выразило благодарность и наградило епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Тихона грамотой за постоянную духовную поддержку и оказанную материальную помощь. Об этом сообщается на сайте Ивано-Франковской епархии Украинской Православной Церкви.

Благодаря личной поддержке епископа Тихона были закуплены и переданы военным аккумуляторы, дефицитные автомобильные запчасти и другое техническое имущество.