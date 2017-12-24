На площади Рынок во Львове мужчина украл из шопки колыбель со скульптурой Исуса

На площади Рынок мужчина украл из шопки перед Ратушей колыбель со скульптурой Исуса. Об этом сообщает Львовский портал, ссылаясь на пресс-службу «Муниципальной Стражи».

Камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который нес в руках люльку с Иисусом. Он исчез в подъезде дома на площади Рынок.

«Зачем он это сделал – неизвестно. Диспетчеры Центра безопасности города сразу же сообщили об этом в патруль "Муниципальной Стражи"», – говорится в сообщении муниципалов.

На место вызвали патрульную полицию. Во время обыска подъезда, где скрылся мужчина с фигурой Исуса, нашли декорацию и вернули ее на место.