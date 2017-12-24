На площади Рынок во Львове мужчина украл из шопки колыбель со скульптурой Исуса
18:36, 24 декабря 2017
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Декорацию нашли и вернули ее на место / risu.org.ua
На площади Рынок мужчина украл из шопки перед Ратушей колыбель со скульптурой Исуса. Об этом сообщает Львовский портал, ссылаясь на пресс-службу «Муниципальной Стражи».
Камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который нес в руках люльку с Иисусом. Он исчез в подъезде дома на площади Рынок.
«Зачем он это сделал – неизвестно. Диспетчеры Центра безопасности города сразу же сообщили об этом в патруль "Муниципальной Стражи"», – говорится в сообщении муниципалов.
На место вызвали патрульную полицию. Во время обыска подъезда, где скрылся мужчина с фигурой Исуса, нашли декорацию и вернули ее на место.
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