В Днепре открыли рождественскую елку с 5 километрами гирлянд

В Днепре, на площади Героев, торжественно открыли главную елку города, которая украшена 5 километрами гирлянд.

Как передает корреспондент УНИАН, праздничные огни на елке в присутствии нескольких тысяч людей зажег мэр Днепра Борис Филатов.

«Мы подготовили немало интересных сюрпризов для горожан на новогодние праздники. Будут и диджеи, и аниматоры. Кроме того, в этом году Днепр, как город, который стремится к европейским ценностям, впервые масштабно будет праздновать католическое Рождество. На эти зимние праздники мы обеспечим всем замечательное новогоднее настроение», - пообещал Филатов.

Сегодня после открытия елки присутствующих развлекал известная украинская группа «ТІК».

Высота главной новогодней елки Днепра - 26 метров. Искусственные ветви украшают более 150 светодиодных игрушек и гирлянд, которые способны создать столько же вариантов подсветки. Общая протяженность гирлянд превышает 5 км.

Возле елки работает новогодний городок со сказочными героями, установлены ярмарочные павильоны с сувенирами, сладостями и глинтвейном.