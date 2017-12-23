В Виннице на католическое Рождество проезд в общественном транспорте будет бесплатным

В Виннице на католическое Рождество, которое отмечают 25 декабря, проезд в городских троллейбусах, трамваях и автобусах будет бесплатным.

Как сообщила пресс-служба Винницкого городского совета, соответствующее решение принято сегодня руководством транспортной компании города.

«В понедельник, 25 декабря, муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня. Для пассажиров проезд будет бесплатным», - сообщил генеральный директор КП ”Винницкая транспортная компания” Михаил Луценко.

Также в Виннице бесплатный проезд в общественном транспорте будет 31 декабря, 1 и 7 января.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2017 года вступил в силу закон о введении выходного дня 25 декабря, когда будут отмечать Рождество Христово по григорианскому и Новоюлианскому календарю.