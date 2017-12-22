Суд оправдал священника из Бортничей, который выкопал труп своей жены

Дарницкий районный суд Киева оправдал и признал невиновным священника Николая Наслудова. Он обвинялся в том, что выкопал труп своей жены и выставил его для поклонения в церкви в поселке Бортничи в Дарницком районе Киева. Об этом говорится в приговоре суда, сообщает ТСН.

Настоятель храма на территории Покровского прихода Украинской Православной Церкви обвинялся в том, что 14 февраля 2015 года около 3:00 надругался над местом захоронения своей жены, путем его самовольной раскопки.

В дальнейшем, продолжая свои преступные действия, он незаконно переместил труп в помещение церкви, где в период с 14 по 26 февраля 2015 года совместно с неустановленными лицами проводил надругательство над телом умершей и проводил над ним незаконные и неканонические обряды.

Таким образом, Наслудов обвинялся в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, умышленно совершил надругательство над местом захоронения, надругательство над телом (останками) умершей, а также незаконно завладел телом (останками) умершей, и его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса.

В судебном заседании обвиняемый от дачи показаний отказался.

Вместе с тем в судебных прениях и последнем слове наличие вины категорически отрицал, указывая о том, что никакого надругательства над местом захоронения и телом умершей не совершал.

Он отметил, что дочь умершей предоставила свое разрешение, чтобы гроб матери перезахоронили, поскольку оказалось, что тело находится рядом с грунтовыми водами и существует опасность для людей.

По его словам, когда выкопали гроб, то было решено сделать саркофаг для останков умершей,

"Кто именно выкопал тело, он не знает, никаких обрядов он не проводил. Поскольку был пост, и он не мог решить вопрос с саркофагом сразу - тело находилось в помещении", - сказано в приговоре.

Суд также обратил внимание, что дочь умершей отказалась от претензий к подсудимому.

"Гроб матери стоял не в том помещении, где проводились службы. (Дочь) считает, что преклонение это не глумление. Не успели перезахоронить, поскольку саркофаг не успели изготовить. Считает, что надругательство над телом матери совершили работники милиции", - сказано в судебном решении.

В то же время, УПЦ предоставила суду справку о том, что обвиняемый священник осуществляет свою деятельность с нарушением церковно-канонических норм и государственных законов, организовав деструктивную секту с элементами православия.

В свою очередь суд решил, что сторона обвинения не доказала причастность Наслудова к надругательству над могилой жены.

Также суд отметил, что протокол обыска был ненадлежащим образом оформлен сотрудниками милиции.

Суд решил признать священника полностью невиновным и оправдать.

Напомним, что в феврале 2015 года правоохранители задержали настоятеля храма в Бортничах, выкопавшего труп жены и выставившего его в помещении церкви для поклонения прихожанами.