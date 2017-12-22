BBC расширяет программу религиозного вещания

BBC увеличит объем новостей и другой информации на религиозные темы. Об этом сообщает "Телеритика" со ссылкой на "Guardian".

Это будет сделано по двум причинам. Во-первых, результаты внутреннего исследования корпорации, длившегося год, показали, что верующие люди совсем не представлены в программах BBC или представлены мало и в сатирических тонах. Во-вторых, увеличить количество религиозных программ на BBC One и BBC Two компанию обязал британский регулятор Ofcom.

В связи с этим в BBC вынуждены были подготовить программу развития религиозного вещания. Теперь темы о вере будут чаще включаться не только в новостные программы, но и в сериалы и фильмы корпорации. Кроме того, она будет снимать больше документальных проектов на эту тему, а популярные шоу типа The One Show будут больше внимания уделять информационным поводам, связанным с основными религиями.

Также BBC увеличит по всему миру команду по этим темам, а дневной слот на Radio 4 получит больше религиозных тем, чтобы зацепить молодую женскую аудиторию.