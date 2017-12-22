Ионинское братство приглашает киевлян на дискуссию об этике предпринимательства

Богатство – грех или дар Божий? Как развить Богом данные таланты? Можно ли сделать успешную карьеру, бизнес и при этом не потерять человечность? Эти и другие вопросы обсудят участники встречи «Бизнес, Карьера и Вера», которая состоится в воскресенье 24 декабря в киевской чайной «Chaguan», сообщает "Фома в Украине".

Организатор дискуссии – православное братство преподобного Ионы.

На встречу приглашены спикеры: первый заместитель главы молодежного Синодального отдела УПЦ архимандрит Иоасаф (Перетятько), владелец компании «MobiOpt» Михаил Ткач и предприниматель Сергей Хорунжий.

Для участия в дискуссии нужно зарегистрироваться на сайте.

Стоимость – 30 грн.

Начало в 15.00.

Дополнительная информация по телефону 096-596-45-48 (viber, telegram), Дмитрий.

Адрес: г. Киев, ул. Почайнинская, 12-Б (чайная «Chaguan», станция метро «Контрактовая площадь»).