Во Львове открывается рождественская выставка

Выставку "Рождественские встречи" подготовили Львовский музей истории религии, его Червоноградский филиал и Музей сакрального искусства Львовской архиепархии УГКЦ. В этом году она посвящена одному из крупнейших христианских праздников, рождению Сына Божьего, Спасителя мира, сообщает risu.org.ua.

Уже стало доброй традицией во Львовском музее истории религии под зимние праздники создавать выставку из цикла «Рождественские встречи». Как отмечают организаторы, на многочисленных рождественских иконах (православных, греко-католических, римско-католических) обычно видим в центре композиции Божественного Младенца, около Него Богородицу и святого Иосифа.

Также могут быть изображены ангелы, три цари, пастыри, домашние животные. Именно для украинских икон Рождества Христова характерна плоскостная композиция, разворачивающаяся в трех горизонтальных ярусах, а также применение приема разномасштабності фигур. Все события, связанные с Рождеством, словно собранны в единое пространство, как страницы из Библии.

Однако каждая икона, представленная на выставке, – обогащена некоторыми деталями, которые привнесены местной традиции или рассказами из апокрифических Евангелий. Деревянная икона «Рождество Иисуса Христа» XVII века из коллекции Червоноградского филиала ЛМИР – этому подтверждение.

Настоящим украшением выставки являтся шопки (вертепный сундук, рождественский вертеп) со всеми персонажами рождественского цикла.

Торжественное открытие выставки из цикла «Рождественские встречи» состоится 22 декабря, в пятницу, в 16 часов в помещении выставочного зала Львовского музея истории религии, на площади Музейной, 1.

Выставка действует до 28 января 2018 года.