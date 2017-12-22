Депутат-свободовец добивается запрета Украинской Православной Церкви

Глава районной организации ВО «Свобода» Михаил Иваночко, депутат Ивано-Франковского облсовета предлагает заставить священников УПЦ доказывать свою лояльность государству. Об этом сообщает издание Вголос.

«Несколько месяцев назад мы с активистами подняли вопрос о выходе Благовещенской церкви из-под власти московских попов. Ясно, что так называемые священнослужители отступать не хотели. И их фактически силой представители общественности и активисты оттуда выгнали», – заявил депутат.

«Свободовец» отметил, что удалось «указать на их место» священникам УПЦ и те отступили: «Несколько недель ездили туда на каждую службу: контролировали ситуацию. Уже сейчас все спокойно: службу правят наши греко-католические капелланы, которые являются сторонниками националистов».

«Я бы всех московских попов «посадил» на полиграф. Было бы хорошо, если бы они прошли «детектор лжи». Думаете, что кто-то из них на такое согласится? Такое должно быть. Кто не боится ничего – пройдет эту процедуру безболезненно. Поэтому они пусть проходят и доказывают свою лояльность», – сказал политик.

«Свободовец» рассказал, что добивается запрета Украинской Православной Церкви и изгнания священников даже силой, а участие в событиях в Коломые побудило его стать инициатором обращения Ивано-Франковского облсовета с требованием проверить священников УПЦ на их связь с ФСБ.