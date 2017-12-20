В Польше планируют установить памятник: крест с ребенком нанизанными на вилы

В Польше представили новый памятник Волынской трагедии, вид которого возмутил экспертов по украинско-польским отношениям. Видео с почти готовым памятником обнародовал портал ONET.pl, сообщает zaxid.net.

15-метровый памятник планируют разместить в Национальном парке памяти в Торуне. Создание парка в свое время анонсировал отец Тадеуш Ридзик. Как отмечается, памятник уже готов и ждет окончательной обработки в литейном цехе в Гливице.

Композиционно монумент изображает стилизованного орла, в котором размещен крест с ребенком, нанизанным на вилы. Отдельные элементы ограждения памятника стилизованные под пламя огня, из которого торчат отрубленные и насаженные на колья головы жертв трагедии. На памятнике написаны названия населенных пунктов Волыни, где погибли поляки, а также указаны годы 1942 - 1947. Фотографии памятника показали экспертам из польско-украинских отношений. Исследователи убеждены, что такой памятник негативно скажется на взаимоотношениях между Украиной и Польшей.

«Таких памятников не должно быть. Я не вижу в этом символическом отображении уважения к жертвам Волынской трагедии. И дело здесь не в том, что нам не надо смело и откровенно говорить об этих событиях. Мы просто не можем оперировать отрицательными и ненавистными культурными символами», - заявила директор программы «Открытая Европа» Фонда Стефана Батория Катажина Печинськая-Наленч.

Анджей Шептицкий из Института международных отношений Варшавского университета кратко оценил художественную значимость памятника и назвал его ужасным. По его словам, очень важно для польской стороны понять, какую негативную реакцию украинцев вызовет установка монумента.

«Мы требуем от украинцев разрешения на эксгумацию поляков погибших в Украине во времена тоталитарных режимов и, в частности, жертв Волынской трагедии. Я имею большое сомнение, что установление такого памятника поможет нам в этом деле. Потому что в международных отношениях это закономерно, что каждое действие вызывает определенное противодействие и реакцию», - заявил он.

Между тем, в Посольстве Украины в Польше пока никак не прокомментировали новый монумент, а представители Объединения украинцев в Польше заявили, что то как выглядит памятник - это проблема его заказчиков.