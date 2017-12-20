Настя Каменских представила первую песню из рождественского альбома - "Чудо Рождества" (видео)

Украинская певица Настя Каменских представила первую песню из рождественского альбома Xmas with NK под названием "Чудо Рождества". Автором песни стал Алексей Потапенко (Потап), сообщают "ФАКТЫ. ICTV".

В альбом Xmas with NK вошли лучшие рождественские мировые хиты, а также новогодние песни NK, которые прозвучат на четырех языках – украинском, русском, английском и итальянском.

Все композиции из альбома будут доступны в iTunes и Google Play 25 декабря, а также прозвучат в праздничном музыкальном фильме Xmas with NK, который выйдет в эфир 25 декабря на канале М1.