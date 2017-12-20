В Кропивницкому открылась выставка икон святого Николая

17:05, 20 декабря 2017
Общество
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Выставка икон святого Николая / dozor.kr.ua

В Кропивницкому, в областном художественном музее 19 декабря открылась выставка икон, на которых изображен святой Николай. Об этом сообщает DOZOR.

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«К большим религиозным праздникам мы пополняем экспозицию иконного собрания нашего художественного музея. Поскольку сегодня День святого Николая, то мы дополнили экспозицию двумя иконами музея, датированными XVII – XIX веками, а также иконами ХХ века, созданными в различных стилях иконописи. Также мы дополнили экспозицию иконой-картиной с изображением святого Николая, которая имеет религиозную тематику, автором которой является художник Александр Охапкин, его выставка недавно экспонировалась в нас», - рассказала завотделом научно-просветительской работы художественного музея Елена Степанок.

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Выставка продлится в музее до Рождества, 7 января, а потом дополнится тематическими иконками.

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