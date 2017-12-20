В Кропивницкому открылась выставка икон святого Николая

В Кропивницкому, в областном художественном музее 19 декабря открылась выставка икон, на которых изображен святой Николай. Об этом сообщает DOZOR.

«К большим религиозным праздникам мы пополняем экспозицию иконного собрания нашего художественного музея. Поскольку сегодня День святого Николая, то мы дополнили экспозицию двумя иконами музея, датированными XVII – XIX веками, а также иконами ХХ века, созданными в различных стилях иконописи. Также мы дополнили экспозицию иконой-картиной с изображением святого Николая, которая имеет религиозную тематику, автором которой является художник Александр Охапкин, его выставка недавно экспонировалась в нас», - рассказала завотделом научно-просветительской работы художественного музея Елена Степанок.

Выставка продлится в музее до Рождества, 7 января, а потом дополнится тематическими иконками.