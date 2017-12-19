Вышел полный русский перевод книги, которая была "конкурентом" Библии

Средневековую книгу "Золотая Легенда", которая в свое время была второй по популярности после Библии, впервые представили в полном русском переводе на IV Санкт-Петербургской выставке-ярмарке исторической литературы, которая прошла с 14 по 17 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

"Издание перевода книги стоит из двух томов, полный перевод мы презентуем впервые. Книга снабжена иллюстрациями из средневековых книг. Перевод легкий для прочтения, книга писалась для верующих, но она будет интересна всем, мы поставили категорию "12+", но на итальянском и французском языках издаются сборники рассказов по "Золотой Легенде", адаптированные для детей", - сообщил генеральный директор Францисканского издательства Николай Дубинин.

Книга, изначально написанная на латыни, собрала в себе христианские легенды и жития святых, и оказала значительное влияние на развитие европейской культуры, отметил он.