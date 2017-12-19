В Новолуганском во время богослужения в храм попал снаряд
13:59, 19 декабря 2017Общество
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Вознесенский храм УПЦ / gorlovka-eparhia.com.ua
В канун дня памяти свтителя Николая Чудотворца, 18 декабря, во время вечернего богослужения в пономарку Вознесенского храма села Новолуганское, Донецкой области попал снаряд.
Повреждены фундамет и стена пономарки, взрывной волной выбило пятнадцать окон в храме, сорвало шифер с крыши пономарки и стоящего неподалёку угольного сарая, сообщает пресс-служба Горловской и Славянской епархии УПЦ.
Никто из прихожан не пострадал.
По свидетельству настоятеля храма священника Романа Сотникова, канонада продолжается уже третий день.
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