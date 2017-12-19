В Новолуганском во время богослужения в храм попал снаряд

В канун дня памяти свтителя Николая Чудотворца, 18 декабря, во время вечернего богослужения в пономарку Вознесенского храма села Новолуганское, Донецкой области попал снаряд.

Повреждены фундамет и стена пономарки, взрывной волной выбило пятнадцать окон в храме, сорвало шифер с крыши пономарки и стоящего неподалёку угольного сарая, сообщает пресс-служба Горловской и Славянской епархии УПЦ.

Никто из прихожан не пострадал.

По свидетельству настоятеля храма священника Романа Сотникова, канонада продолжается уже третий день.