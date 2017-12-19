Ксения Симонова создала песочную анимацию о святой Варваре (видео)

Новый фильм – о великомученице Варваре – презентовала на своем сайте известная мастер песочной анимации Ксения Симонова.

Как сообщает "Фома в Украине", 6-минутный ролик рассказывает о жизни юной девы Варвары, пострадавшей за веру в IV веке в Илиополе Финикийском.

«Моя любимая с детства святая. Поразившая меня своей предсмертной молитвой о всех, кто обратится к ней – чтобы никто из обратившихся не умер смертью внезапной, без покаяния. Поражаюсь этой молитве и поныне. Очень давно хотела снять песочный фильм об этой святой – и наконец сегодня рада представить его вам!» – обратилась к зрителям автор.

Напомним, Ксения Симонова – художник, график, мультипликатор, мастер песочной анимации. Победительница телевизионного конкурса «Україна має талант» (2009), Заслуженный деятель искусств Украины (2013).

Последние несколько лет Ксения занимается созданием историй о жизни святых в жанре песочной анимации, и считает это делом своей жизни. Среди созданных фильмов – ленты о святителе Николае Чудотворце, преподобном Серафиме Саровском, святителе Луке Крымском,Царственных страстотерпцах, преподобномученице Елизавете Федоровне, священномученике Елеазаре Евпаторийском, преподобной Александре Дивеевской, благоверном князе Димитрии.

За старания и труды во славу Святой Церкви удостоена Благословенной Грамоты Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.