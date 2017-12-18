В Беларуси установили памятник Библии, которую выдал волынский князь

В Бресте установили памятник Брестской или Радзивилловской Библии. Бронзовую скульптуру изготовили как символ тысячелетней истории города, сообщает «Волинь24».

Сегодня власть региона ведет переговоры, чтобы выкупить оригинал книги, который сейчас находится в частной коллекции. Об этом заявил мэр города Александр Рогачук во время открытия скульптуры.

Радзивилловскую Библию в 1563 году издал князь Николай Радзивилл (Черный), который является основателем замка в поселке Олыка Киверцовского района. Это полный перевод Святого Писания на польском языке.

Как известно, Николай Радзивилл был кальвинистом. Он – один из первых на Волыни принял протестантизм. На его деньги в Бресте была издана знаменитая Берестейская Библия, на издание которой он потратил весь годовой доход от своих поместий.