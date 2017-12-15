В Киеве под посольством США митингует Палестинская диаспора

Под посольством США в Киеве устроили митинг из-за решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, передает УНН.

В частности, организаторы мероприятия под стенами посольства - палестинская диаспора в Украине - заявили, что акция устроена против срыва мирного процесса на Ближнем Востоке, вызванного решением американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Так, у посольства США наблюдается несколько десятков активистов. Они мирно стоят возле дипведомства с различными табличками и плакаты в руках.