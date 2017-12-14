Искусственный интеллект создал свою религию, соединив существующие со всеми возможными верованиями

Искусственный интеллект создал собственную религию, соединив в единой системе несколько человеческих верований.

Такой эксперимент провела физик Джанель Шейн, сообщает ТСН.

Так, искусственный интеллект обработал 38 электронных источников, среди которых были: Библия короля Иакова, Веды, Коран, Конах, Книга Мормона, Сутра, Калевала, "Полное руководство по таро", "Полная книга колдовства" Бакленд, кельтские мифы и прочая религиозная литература.

Проанализировав каждую из религиозных книг, нейросеть создала собственную религию и назвала ее "Храм Амальгамы". Впоследствии, искусственный интеллект произвел псалмы под свои сакральные тексты. Музыку на один из них положил композитор Оуэн Парк.