Клип на песню Jingle Bells на украинском набрал более 1 млн просмотров на Youtube

Недавно видеоклип на песню Jingle Bells на украинском языке в исполнении группы «Шпилясті кобзарі» набрал более одного миллиона просмотров на видеохостинге YouTube.

Это заметило «Радио Свобода», а сам клип был опубликован на YouTube 31 декабря 2015 года, сообщает "Детектор медиа".

Известную рождественскую песню перевела на украинский поэтесса Оксана Боровец, которая занимается проектом развития бренда бандуры в Украине. В видео сняли 6 бездомных собак, которым благодаря этому удалось найти хозяев.

«Мы считаем, что в эти новогодние дни стоит направить внимание на что-то, кроме позитива и праздничного настроения. Слова песни: "Мы желаем всем – взрослым и маленьким – в эту сказочную светлую ночь найти свой теплый дом" для нас воплотились в конкретной задаче помочь бездомным собачкам», – цитируют Боровец в описании к видео.

Песню записали за один день, а смонтировали – за три. Автором аранжировки украинской версии Jingle Bells выступил Ярослав Джусь.

«За период рождественских праздников видео разлетелось по всему миру: в Канаде, США, Германии и других странах, где живут украинцы. Я рад, что замысел воплотился и нам удалось донести идею не только того, что новогодний хит зазвучал теперь и на украинском, но и поддержать бездомных щенков», – говорит участник группы «Шпилясті кобзарі» Владимир Викарчук.

Jingle Bells (буквально «Перезвон колокольчиков») – одна из самых известных рождественских песен мира, написанная более 150 лет назад. Эту песню исполняли оркестр Гвена Миллера, Барбара Стрейсенд, Бинг Кросби и много других исполнителей. Песня в исполнении «Шпилястих кобзарей» – не единственная интерпретация на украинском языке. Известной также есть версия Jingle Bells группы OT VINTA.