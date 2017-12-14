В Одессе на месте преступления поймали мужчину, который пытался ограбить часовню

Вечером 12 декабря злоумышленник попытался ограбить часовню в честь блаженной старицы Матроны, которая расположена рядом с храмом Александра Невского в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Разбив стекло входной двери и пробравшись в часовню, похититель вскрыл кружки для пожертвований и попытался снять украшения с чтимой иконы, но данным планам не удалось свершиться, на сработку сигнализации оперативно прибыла группа ГБР, которая задержала преступника на месте преступления.

На место преступления также прибыла следственно-оперативная группа Нацполиции для проведения следственных действий.