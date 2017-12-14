В Виннице около 500 хористов исполнили "Щедрик" к 140-летию со дня рождения Леонтовича

В Виннице около полутысячи жителей города и хоровые коллективы из разных городов Украины на Музейной площади исполнили «Щедрик» к 140-летию со дня рождения выдающегося композитора Николая Леонтовича.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкой ОГА действо состоялось 13 декабря.

Спеть «Щедрик» собрались жители и хоровые коллективы из Чернигова, Одессы, Ровно и Харькова.

В этот же день состоялась и Литургия на музыку Николая Леонтовича в честь дня рождения Леонтовича в кафедральном Спасо-Преображенском Соборе, после утреннего праздничного богослужения, в исполнении Черниговского академического камерного хора имени Дмитрия Бортнянского.

Один из шедевров Николая Леонтовича - это написанная им музыка на Литургию святого Иоанна Златоуста. Это произведение хористы исполняли почти час. Завершилось выступление черниговцев в Соборе песней «Боже великий, единый! Нам Украину храни!».

Установлен 13 декабря также рекорд Украины по исполнению ста произведений Николая Леонтовича.

Вручение дипломов за установленный рекорд Украины в рамках проведения культурных мероприятий по случаю 140-летия со дня рождения Леонтовича состоялось в Винницком областном академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Николая Садовского во время гала-концерта. На мероприятии присутствовали представитель Национального проекта «Книга рекордов Украины» Игорь Пидчибий.

Экспертная комиссия, находясь три дня в Винницкой области, зафиксировала рекорд Украины «Исполнение более 100 произведений Николая Леонтовича на Всеукраинском фестивале хорового искусства имени Леонтовича». Это культурно-художественное явление вошло в «Книгу рекордов Украины».

В течение этих дней проходил Всеукраинский фестиваль хорового искусства имени Н. Д. Леонтовича, в котором приняли участие 1500 исполнителей сорока любительских и профессиональных хоровых коллективов Винницкой, Киевской, Ривненской, Харьковской, Одесской и Черниговской областей. Хоровыми коллективами исполнено 100 произведений Н. Д. Леонтовича.

Также в этом году впервые по случаю 140 летия со дня рождения Леонтовича учреждена премия его имени. По результатам комиссии по присуждению Премии руководители области вручили их победителям. В номинации «Профессиональные композиторы» Премия имени Леонтовича присуждена композитору Михаилу Шведу (Киев). В номинации «Профессиональные хоровые коллективы» - концертному учреждения культуры «Муниципальному академическому камерному хору «Киев».