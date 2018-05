Сегодня 140 лет со дня рождения автора рождественской колядки, которую знают на всех континентах

13 января 1877-го в селе Монастырок – теперь Немировский район Винницкой области, родился Николай Леонтович, автор всемирно известной рождественской песни "Щедрик".

Написал ее в 1901-м году. Впервые была исполнена в 1916 году хором Киевского университета. С тех пор ее стали массово петь другие коллективы. 5 октября 1921 года "Щедрик" был презентован на концерте в Carnegie Hall в Нью-Йорке. В 1936 году композитор Петр Вильховский, который работал на радио NBC, записал английскую версию "Carol of the Bells".

Под этим названием мелодия украинского "Щедрика" стала всемирно известной. Песня звучала в сериалах "Южный парк", "Симпсоны", "Гріфіни", "Субботний вечер в прямом эфире", "Менталист", фильмах "Гарри Поттер", "один дома", "У зеркала два лица", "Крепкий орешек 2", "Семейка Адамсов", "Крампус". "Carol of the Bells" стала одним из самых популярных произведений, которые исполнил американский виолончелист Стивен Нельсон, The piano guys, имеет 27 млн просмотров на YouTube.

"Леонтович внешне выделялся своим изяществом. Не любил носить служебной формы и всего казенного, – пишет дирижер Николай Покровский в очерке "Со страниц прошлого", который знал композитора в Тульчине. – Во время выступлений всем своим видом уже настраивал и исполнителей, и зал. Одет в темную визитку, рубашку с твердым стоячим воротником и красивым галстуком, он, худощавый и стройный, с большим лбом и черной бородкой-эспаньолкой и коротко подстриженными усами, будто возвышался над стихией нежных звуков. Николай Дмитриевич стойко боролся с нелегкой жизнью учителя пения того времени. Его семья еле сводила концы с концами. Но он редко бывал печальный и мрачный, всегда шутил и надеялся на лучшие времена".

По материалам "Рису", gazeta.ua.