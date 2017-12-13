На Волыни прислужник обокрал монастырь, в котором жил

В поселке Свитязь Волынской области прислужник обокрал Петропавловский мужской монастырь, в котором некоторое время жил. Об этом сообщает "СТРАНА.ua" со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Настоятель монастыря рассказал, что с чудотворной иконы Почаевской Божией Матери исчезли драгоценности, которые оставляли люди в знак благодарности. В частности, четыре золотые цепочки и серьги.

Полиция установила, что драгоценности присвоил себе 34-летний житель Кривого Рога, который некоторое время жил в монастыре и помогал в хозяйственных работах.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания, а ювелирные изделия изъяли и передали храма.