На Волыни прислужник обокрал монастырь, в котором жил
17:49, 13 декабря 2017Общество
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Петропавловский монастырь, который обокрал прислужник / uanewsnetwork.com
В поселке Свитязь Волынской области прислужник обокрал Петропавловский мужской монастырь, в котором некоторое время жил. Об этом сообщает "СТРАНА.ua" со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Настоятель монастыря рассказал, что с чудотворной иконы Почаевской Божией Матери исчезли драгоценности, которые оставляли люди в знак благодарности. В частности, четыре золотые цепочки и серьги.
Полиция установила, что драгоценности присвоил себе 34-летний житель Кривого Рога, который некоторое время жил в монастыре и помогал в хозяйственных работах.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания, а ювелирные изделия изъяли и передали храма.
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