Ученые восстановили внешний облик святого Николая

Трехмерный портрет святителя Николая, который уже некоторые назвали самым реалистичным и точным, создала группа ученых из лаборатории лицевой анатомии при Ливерпульском университете имени Джона Мура (Великобритания).

Как сообщает "Фома в Украине", для этого они, используя антропометрические и исторические данные, применили специальную технологию реставрации лицевых костей и тканей и трехмерную интерактивную технологию.

По словам профессора Каролины Уилкинсон, при реконструкции были задействованы «все скелетные останки и исторические свидетельства», полученные из имеющихся на сегодня источников.

При этом, ученые использовали «самые современные достижения в области лицевой анатомии, детальные данные турецких ученых по тканям и CGI-технологии (компьютерной генерации изображений)».

Сообщается, что, в частности, исследователи воссоздали сломанный нос святого Николая, который, по словам Каролины Уилкинсон, сохранил после заживления характерную легкую ассиметричность и придавал лицу суровость.