На Львовщине в костеле установили игровые автоматы, а в РКЦ говорят, что не имеют к этому отношения

Римско-католическая церковь не имеет никакого отношения к игровым автоматам, которые расположились в недостроенном костеле города Сокаль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на настоятеля римско-католического прихода св. Иоанна Павла II во Львове отца Григория Драус.

"Церковь арендует только маленькую часть этого храма. Большая часть костела арендуется частными предпринимателями, в том числе теми, которые поставили туда эти игровые автоматы. Но нельзя говорить, что этим занимается церковь. Ни в коем случае. Более того, аренда части церкви такими предпринимателями - не хороший фактор", - сказал он.

В Римско-католической церкве также предупредили о зависимости от азартных игр.

"О игровых автоматах - они развивают зависимость. И церковь об этом предупреждает. Это много денег, много бескорыстно потраченного времени. Это отсутствие духовного развитие человека как личности. Игровые автоматы - это не способ заработать деньги. Способ заработать деньги - это труд. Не хочешь работать - не ешь, но игровые автоматы - это не выход", - сказал отец Григорий Драус.

Напомним, "Украинская национальная лотерея" открыла игорное заведение в старинном костеле. Эту компанию связывают с народным депутатом от БПП Александром Третьяковым. Ее неоднократно уличали в организации запрещенных азартных игр, а также уклонении от уплаты налогов. В частности, запрещена букмекерская деятельность прикрывалась лотереями "Фаворит спорт".