В КГГА состоялся концерт "Рождественский ангел" с участием финалистов программы "Голос. Дети"

В помещении Киевской городской государственной администрации состоялся концерт «Рождественский ангел». На приглашение организаторов проекта и по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия его посетил секретарь Киевской епархии по городу Киев протоиерей Виктор Иващук, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua.

Отец Виктор в своем слове передал благословение Предстоятеля УПЦ и поблагодарил неравнодушным за возможность поделиться рождественской радостью с теми, кто в ней нуждается. Священник торжественно открыл концерт молитвой «Отче наш».

Это ежегодный проект благотворительного фонда «Дети детям», который объединяет сотни семей, чтобы подарить радость накануне Нового года и Рождества Христова сиротам, детям с инвалидностью и из малообеспеченных семей.

В этом году мюзикл «12 месяцев» собрал в Колонном зале КГГА 1000 детей. Впоследствии действо будет показано всем подопечным детдомам и семьям фонда «Дети Детям». В программе праздника: выступления одаренных детей, участников вокальных и инструментальных конкурсов, в том числе финалистов программы «Голос. Дети». Для самых маленьких гостей подготовлены игровые зоны и профессиональная анимационная программа.