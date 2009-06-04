В Киеве восстановят Свято-Николаевский военный собор

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров Украины вместе с Киевской городской государственной администрацией проработать в двухмесячный срок вопрос по воссозданию в столице комплекса сооружений Свято-Николаевского военного собора и по результатам наработки внести соответствующие предложения.

Об этом говорится в указе от 2 июня, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Решение принято с целью восстановления утраченного историко-архитектурного памятника – комплекса Свято-Николаевского военного собора, который имеет уникальную архитектурную и историко-культурную ценность.

*** В 1690-1696 годах на средства гетмана Ивана Мазепы на современной площади Славы в Киеве была построена новая большая церковь - храм Святого Николая. Его возводил талантливый архитектор Осип Старцев. В 1821 году храм был передан в распоряжение военного ведомства. С тех пор собор стал храмом-символом военной славы, и за ним закрепилось название «Свято-Николаевский военный собор». Здесь правили молебны в память о погибших воинах и в дни военных побед.

По показаниям современников, Свято-Николаевский храм был каменным, одноэтажным, построенным в архитектурных формах украинского барокко. Живописи и мозаики внутри не было, но храм имел чрезвычайной красоты иконостас - резной из дерева, позолоченный и состоял он из семи ярусов. Иконостас Николаевского собора называли одним из лучших в Киеве. В соборе хранилась частица мощей святителя Иоанна Златоуста.

В 1934 году Свято-Николаевский военный собор был разрушен. В 1965 г. на его месте был построен Дворец пионеров (Государственная премия СССР, 1967), трехэтажное прямоугольное здание, рассчитанное на одновременное пребывание 26,5 тысяч детей (130 комнат для кружков и лабораторий, кино- и концертные залы).