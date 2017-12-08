На Тернопольщине задержали вора церковных пожертвований

На Тернопольщине задержали вора, который в Марийском Духовном центре в Зарванице похитил в храме деньги из ящиков для пожертвований.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, к полицейским с заявлением о присвоении денег, пожертвованных на храм прихожанами, обратился житель Зарванице. Со слов мужчины, неизвестный вынул из ящика для пожертвований около двухсот гривен.

Полицейские оперативно установили причастного к краже. Им оказался 30-летний житель села Котузов, Теребовлянского района. Злоумышленник в содеянном признался. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 185 УКУ (кража).