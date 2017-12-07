В Чернигове завершено расследование в отношении оккультистов, которые убили супругов из Киева

В Чернигове завершено расследование дела об убийстве молодой пары из столицы под предлогом оказания оккультных услуг.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области, на прошлой неделе дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Завершено досудебное расследование по уголовному производству в отношении двух жителей Черниговской области по факту умышленного убийства супругов из Киева, совершенного из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Досудебным расследованием установлено, что в июне этого года супруги, находясь по месту своего жительства в с. Шаповаловка Борзнянского района, действуя из корыстных побуждений, под предлогом оказания оккультных услуг совершили убийство двух человек.

Затем обвиняемые прибыли в город Киев, где проникли в жилище потерпевших и завладели их имуществом и деньгами.

Органом предварительного расследования действия подозреваемого квалифицированы как умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п. П. 1, 6, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и нападение (разбой) с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием и проникновением в жилище (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), подозреваемой - пособничество в умышленном убийстве двух человек из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27 п. п. 1, 6, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и разбой и (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, тела 27-летних мужчины и женщины из Киева, которые пропали 14 июня, обнаружили закопанными возле села Шаповаловка Борзнянского района Черниговской области.

Супруги долгое время не могло иметь детей. Они познакомились с мужчиной, который с помощью «магии» пообещал им помочь. Когда они по предварительной договоренности приехали в Чернигов, злоумышленник убил мужчину и женщину и закопал тела возле фермы. Сначала сотрудники уголовного розыска полиции Киева оперативно вышли на след его сообщницы, которую задержали неподалеку от места происшествия. Самого же подозреваемого в убийстве обнаружили и задержали на базе отдыха в Черкасской области.

У задержанных изъяли оккультную литературу, амулеты и различные ритуальные предметы.

24 июня Новозаводской суд Чернигова арестовал подозреваемых в убийстве супругов.