Выступление победителя "Голоса страны" – в ТОПе самых популярных видео года в Украине

YouTube Rewind 2017 обнародовал статистику, какой видеоконтент нравится украинцам. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на «Украинскую правду».

В категории самых популярных немузыкальных клипов, в первую десятку вошло выступление клирика Бориспольской епархии протоиерея Александра Клименко на шоу «Голос страны». Победитель этого конкурса исполнил песню Н. Мозгового «Материнская любовь», чем заслужил признание зрителей и жюри.

Лидером в категории стал детский мультфильм с более 200 млн. просмотров. В свою очередь, выступление протоиерея Александра в Украине просмотрели более 4,3 млн. раз.

Самые популярные видео и музыкальные клипы 2017 были отобраны на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев, лайков и т.д.