На Прикарпатье снимут украинский фильм-сказку о Святом Николае

В начале 2018 года стартуют съёмки киноленты о Святом Николае. Сьемки будут проводить совместно с компанией Big Hand Films. Главные места снимут на Прикарпатье, сообщает bigmir.net.

Юридическим консультантом при производстве картины выступит компания Juscutum.

Режиссер картины - Семен Горов, которого знают по многим популярным новогодним программам, таким как «Вечера на хуторе близ Диканьк», «Сорочинский ярмарок», «Звездные каникулы», «Золушка». Продюсер фильма Мария Каель, автор сценария – Антон Безелинский.

Известно, что государственная поддержка проекта составила 22 930 449 гривен. Общая же стоимость производства фильма обойдется в 38 217 415 гривен.

Юридическое сопровождение сьемки кинокартины «Груднева казка» будет оказывать компания Juscutum, где руководитель проекта – Юрий Котляров, партнер Практики ТМТ, который делится:

"Мы очень рады, что в Украине есть такие проекты и сопровождать их доставляет нам огромное удовольствие".

В центре истории - второклассник Артем, чья семья только что переехала из большого города в дом в Карпатах. К Артему накануне Дня Святого Николая неожиданно приходит сам Николай. На самом деле это вор-домушник в костюме волшебника. Мальчику, вместе с сестрой-подростком и местной детворой, приходится проявить настоящую сплоченность, смелость и находчивость, чтобы победить вора и спасти настоящего Святого Николая.

Премьеру кинофильма «Груднева казка» ожидаем в конце 2018 года.