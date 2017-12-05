Во Львове открылась выставка уникальных икон, написанных на досках из столов

Во львовской галерее «IconArt» открылась выставка Романа Зелинки «Такие святые, такие близкие».

Как сообщает "День", в экспозиции представлено около двух десятков икон. Всех их автор создал в течение последнего года.

«Здесь можно увидеть святого Михаила, святого Юра, Богородицу с открытым сердцем. Есть у меня здесь даже иконы в виде игрушек. Ведь основную идею выставки я ставил в приближении к святым, сделать их как можно ближе к людям», - рассказал Роман Зелинко.

Кроме того, своей выставкой автор хочет провести параллель между образами дорогих нам людей и образами святых в домах. Ведь образы родных хранятся в фотографиях, часто висят недалеко от образов святых и становятся нам такими же близкими, как и изображения святых. Таким образом, отношение к святым на иконах становится как к родственникам.

Большое внимание автор уделил и материалу, на котором писал иконы. В частности, лучшим материалом для него являются доски или рамы, но они обязательно должны иметь хорошую энергетику.

«Икону «Тайная вечеря» я нарисовал на доске со стола дома моей мамы, из дома, где она родилась, воспитывалась, а потом я там лето часто проводил. Очень важна память вещей, того материала, на котором ты делаешь. Поэтому использую старые рамы или доски, или, как в данном случае, даже тафлю со стола», - рассказал автор.

Иконописью Роман Зелинко занялся только 6 лет назад. Он изучал богословие во Львовской богословской академии, затем был аспирантом Католического университета Люблина. С сентября 2006 года работает в Национальном музее имени Андрея Шептицкого во Львове заведующим отделом экспозиционной работы. «Такие святые, такие близкие» является первой его персональной выставкой. До этого он принимал участие в совместных проектах и ​​выставках.