Во Львове открыли выставку картин "Ангел-о-творення"

Во Львове в художественный рождественский сезон открыли сразу несколько показов. Один из них - в арт-пространстве Гери Боумена, где пять художников, друзей еще со студенческих времен, представили экспозицию «Ангел-о-творення», сообщает «День».

Оксану Андрущенко, Лилию Бабяк, Игоря Иванива, Владимира Луцика и Оксану Романив-Триску объединила общая идея, а создали художники ангелов каждый в своей интерпретации, стилистике и технике.

«У Владимира Луцика и Лилии Бабяк - это ретро-эстетика. Оксана Романив-Триска и Оксана Андрущенко превращают народные традиции иконы на стекле и народной иконы в современные и очень интересные образы. У Игоря Иванива, который населяет ангелами нашу обыденность, возможно, мы их не замечаем, но они здесь, рядом, - это ирония, - отметила искусствовед Наталья Космолинская. - Предлагаемая выставка - это повод задуматься над тем, что истекает год, и это время итогов, но одновременно - это какая-то пауза между прошлым годом и будущим, когда можем помечтать, и это время на то, чтобы немного полетать и открыть ангела в себе».

«Я бы назвал эту выставку не «Ангел-о-творення», а« Предрождественский микрокосмос », - сказал искусствовед Богдан Мысюга и коротко охарактеризовал особенности творчества авторов.

Посмотреть коллективную экспозицию «Ангел-о-творения» можно на протяжении трех недель. Выставка в Художественной галерее Гери Боумена (ул. Наливайко, 18) действует до 24 декабря.