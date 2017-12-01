В Черновцах кафедральному собору возвращают первоначальный цвет

В Черновцах мастера возвращают первоначальный цвет Свято-Духовскому кафедральному собору УПЦ.

Как сообщает "Чернівецький промінь", еще весной, во время осмотра здания, специалисты-реставраторы определили, что фасад храма нуждается в срочном ремонте, поскольку имеет трещины.

Следовательно летом начались ремонтные работы. Кроме этого, столичные специалисты-реставраторы определили аутентичный цвет собора и решили его перекрасить.

Первоначально храм был светло-коричневого оттенка, как кофе с молоком.