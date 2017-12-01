В Черновцах кафедральному собору возвращают первоначальный цвет
12:36, 01 декабря 2017Общество
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В Черновцах кафедральному собору возвращают первоначальный цвет / promin.cv.ua
В Черновцах мастера возвращают первоначальный цвет Свято-Духовскому кафедральному собору УПЦ.
Как сообщает "Чернівецький промінь", еще весной, во время осмотра здания, специалисты-реставраторы определили, что фасад храма нуждается в срочном ремонте, поскольку имеет трещины.
Следовательно летом начались ремонтные работы. Кроме этого, столичные специалисты-реставраторы определили аутентичный цвет собора и решили его перекрасить.
Первоначально храм был светло-коричневого оттенка, как кофе с молоком.
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