Во Львове задержали подозреваемого в краже из Гарнизонного храма

Во Львове в ночь на 30 ноября патрульные разыскали мужчину, которого подозревают в краже из Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла УГКЦ. Об этом сообщает "Zaxid.net" со ссылкой на патрульную полицию Львова.

Патрульные получили обращение о том, что неизвестные лица употребляют алкогольные напитки в доме на чердаке на ул. Замковой. Инспекторы прибыли по указанному адресу и обнаружили там двух мужчин, которые спали на полу. Выяснилось, что они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Около мужчин лежали два телефона, епитрахиль церковного служителя, форма военнослужащего, несколько штанов, кофт, курток, паспорт и банковская карточка другого лица.

В Галицком отделе полиции патрульные установили, что один из мужчин, 19-летний львовянин, находится в оперативном розыске. Ему объявили подозрение в краже, совершенной 14 сентября, из Гарнизонного храма. Тогда из технического помещения в храме украли куртку с деньгами.

Упоминавшийся 19-летний львовянин не приходил на допросы, несмотря на объявленное подозрение. Патрульные передали задержанных лиц следователем для установления обстоятельств.