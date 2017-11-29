На Ивано-Франковщине из авто похитили серебряную икону

В Калуше, на Ивано-Франковщине 27 ноября двое неизвестных лиц с помощью сканирующего устройства вскрыли замки в припаркованном рядом автомобиле «Hundai Tucson», проникли в него и похитили серебряную икону.

Все это видел владелец автомобиля, который начал преследовать злоумышленников на собственном автомобиле и вызвал на помощь сотрудников полиции, сообщают «Версии».

Автомобиль удалось догнать в частном секторе на выезде из Калуша. Вероятно, злоумышленники повернули не туда и сами загнали себя в тупик.

По «горячим» следам патрульные Калушского отдела полиции остановили автомобиль марки «Audi А4» синего цвета с государственной регистрацией Республики Польша.

Одному из грабителей удалось скрыться, еще одного задержали. Им оказался 31-летний франковец. В автомобиле правоохранители обнаружили орудия для открывания авто и другие вещи, которые свидетельствуют о преступной деятельности мужчин.

Во время осмотра задержанного автомобиля «Ауди А4» обнаружили и изъяли сканер, набор отверток, формок и похищенную икону.