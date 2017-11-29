Издано факсимильное издание Евангелия с пометками Федора Достоевского

Издано факсимильное издание книги Евангелия, которую везде носил с собой Федор Достоевский. Факсимиле дает возможность многим увидеть, как читал Евангелие Достоевский, какие строки подтолкнули его к написанию знаменитых произведений, сообщает "Фома в Украине".

Книгу сопровождают два тома с комментариями к пометкам писателя и два тома с научными исследованиями.

Длившаяся годы подготовка издания стала основой для нового научного направления – оптико-­электронной текстологии. Всего на 620 страницах Евангелия ученые сумели найти и расшифровать 1426 отметок, сделанных писателем.

Во время работы с мельчайшими, часто бесцветными знаками в старинной книге специалисты прибегли к помощи современной оптико-электронной техники. Каждая страница была снята цифровой камерой при специальном освещении. Чтобы обнаружить ногтевые отметки, оптику наклоняли под углом до 40 градусов и снимали в черно-белом режиме изображения для большей контрастности. Полученные снимки изучили на компьютере при 40-кратном увеличении.

Так ученые смогли рассмотреть малейшие шероховатости, царапины, потертости и даже микроскопические следы пыли, въевшиеся в бумагу со времен каторги писателя.

«Наиболее важные для него фрагменты Евангелия писатель 364 раза отметил ногтем, и это, скорее всего, было в самый мучительный период пребывания на каторге, когда ему запрещалось писать. Кроме того, нам удалось выявить в тексте Нового Завета 299 помет карандашом, 30 чернилами, 14 – сухим пером», – рассказал заведующий отделом рукописей Российской государственной библиотеки Виктор Молчанов.

«В мировой литературе было немало авторов, которые превосходно знали Библию. Но вряд ли найдется кто-либо еще, кто, как Достоевский, четыре года читал лишь Евангелие, пережил и прожил его как свою судьбу», – сказал один из инициаторов проекта, доктор филологических наук Владимир Захаров.

По словам ученых, больше всего пометок на текстах апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Именно Евангелие от Иоанна дало толчок для развития сюжета «Преступления и наказания».

К рассказу евангелиста о Лазаре ученые обнаружили 14 пометок, сделанных в разные годы. Мотивом воскрешения, восстановления падшего человека и завершается знаменитый роман: на каторге Раскольников вспоминает о чуде, совершенном Спасителем, и просит у Сони священную книгу.

Отдельная тема – пометки Достоевского на полях Апокалипсиса (Откровения Иоанна Богослова). В этом тексте писатель искал ключ к пониманию процессов, происходящих в мире. Его мучило противоречие между развитием цивилизации и оскудением веры. Попытки устроить жизнь на основе социальных теорий, по мысли писателя, могут обернуться адом, потому что игнорируют главное — заповеди и волю Творца.

В начале 1870-х, обдумывая план романа «Бесы», Достоевский перечитал Апокалипсис, который стал стимулом для книги, которую тоже назовут пророческой. Напротив слов «И видел я зверя, выходящего из земли», Достоевский написал: «Соцiал», то есть «социализм». Напротив слов о «великой блуднице», которая сядет на «звере багряном», имеющем семь голов, Достоевский написал на полях: «цивилизацiя».

Семь голов зверя, согласно апостолу Иоанну, — «семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть». Это место писатель прокомментировал изобретенным им словом «общечеловек», что значит — герой нового, «научного» времени, лишенный веры, корней, всякого идеала и своеобразия.

Напомним, Евангелие (1823 года издания), с которым Достоевский не расставался всю жизнь и встретил свой последний час, вручили писателю на пересылке в Тобольске жены ссыльных декабристов Наталья Фонвизина и Прасковья Анненкова. В первые, самые тяжелые годы каторги, лишенный карандаша и даже клочка бумаги, писатель фиксировал свои мысли, находя схожие в Евангелии и отмечая их подчеркиванием ногтя и загибанием уголков страниц. «Евангелие – единственная книга, позволенная в остроге. Она лежала под моей подушкой в каторге. Я читал ее и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного...» – писал сам Федор Достоевский.

Из Омского острога писателя перевели в Семипалатинск. Он бывал в Барнауле, Кузнецке, Твери, а после амнистии вернулся в Петербург. Евангелие всегда было с ним. Первые пометки в книге сделаны кончиком ногтя: письменных принадлежностей заключенным иметь не полагалось. В дальнейшем писатель наносил знаки сухим пером, карандашом, редко – чернилами.