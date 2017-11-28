Украинский фильм о современных гонениях на христиан получил приз на Международном фестивале

Фильм производства телеканала «Интер» о современных гонениях на христиан на Ближнем Востоке «Спасти и сохранить»получил серебряную медаль преподобного Сергия Радонежского в номинации «Лучший телевизионный фильм» XXII Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж». Победители форума были объявлены 24 ноября, сообщает «ФОМА в Украине».

Один из авторов фильма – руководитель проекта «ФОМА в Украине», главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин.

«Такие работы, как этот фильм, создаются не для того, чтобы получить премию, – сказал Антон Никитин. – Это позиция телеканала – говорить о вещах, которые важны для зрителя. Мы посчитали нужным сказать о колоссальной угрозе христианской цивилизации в современном мире».

По его словам, сегодня есть определенная опасность того, что жизнь может кардинально поменяться, и человечеству важно уметь хранить и защищать.

«Гонения на христиан в наше время аналогичны первым векам христианства. Каждый день в мире тысячи людей гибнут за веру. Каждый год – десятки тысяч. Фильм "Спасти и сохранить" заставляет задуматься и сделать выводы относительно происходящего. Когда ты знаешь и даже просто хочешь изменить какую-то тенденцию, то уже что-то делаешь», – сказал Антон Никитин.

События, о которых рассказывает фильм, происходят практически рядом с нами, гораздо ближе, чем можно предположить. И нет людей, которые удалены настолько, чтобы быть уверенными: их никогда не коснутся эти проблемы.

«Швейцарская общественная организация "Открытые двери" приводит цифры: около 100 млн христиан во всем мире в настоящее время подвергаются дискриминации. Более чем в 60-ти странах христиан преследуют за веру. Каждый месяц погибает около трехсот христиан, разрушается более 200 церквей. В странах Ближнего Востока превращаются в руины иракские и сирийские монастыри, помнившие апостолов. В Ираке до 2003 года проживало полтора миллиона христиан, к 2014-му из них осталось только 150 тысяч человек. Страны Европейского Союза все больше и больше забывают свои христианские корни», – сказано в анонсе фильма.

Лента «Спасти и сохранить» – это попытка найти ответ, как спасти и сохранить христианскую цивилизацию.