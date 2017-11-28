В Большой Лаврской колокольне откроется резиденция святого Николая

В Большой Лаврской колокольне, расположенной в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, 1 декабря заработает резиденция святого Николая.

Как сообщается на сайте Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, торжественное открытие состоится в 15.00.

В резиденции святого Николая дети и взрослые будут иметь прекрасную возможность побывать в беседке желаний; написать письмо святому Николаю; осмотреть выставку художественных работ Михаила Гаевого «Сказочная Лавра», Владимира Балибердина и Галины Дюговской «Ангелы - небесные силы»; посетить кабинет святого Николая и встретиться с ним лично; посетить детский праздник «Визит к святому Николаю» и мастер-классы (по предварительному заказу).

Резиденция святого Николая будет работать до 29 декабря. Каждый выходной день, а также 19 декабря с 12.00 до 16.30 святой Николай лично будет приветствовать гостей.