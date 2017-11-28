На Винниччине мужчина обокрал церковь, чтобы купить водку

На автовокзале в городе Гайсин 27 ноября работники Государственной службы охраны задержали правонарушителя, который разбил витрину магазина. Передав пьяного дебошира следственно-оперативной группе, выяснилось, что он несколько часов назад обокрал местную церковь, сообщает Вiнниця.info со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Ночью в одном из магазинов на автовокзале Гайсина сработала охранная сигнализация. Прибыв на место, работники госохраны увидели разбитую витрину и пьяного мужчину возле нее. Задержанный правонарушитель был доставлен в местный отдел полиции.

Тогда же в полицию позвонила диспетчер и сообщила, что возле входной двери автовокзала стоят брошенные подозрительные два мешка. На место выехала следственно-оперативная группа.

В мешках полицейские обнаружили иконы, крест, Евангелие и другую церковную утварь. Чтобы выяснить, кому принадлежит находка, полицейские обратились к настоятелям местных церквей.

Как рассказал начальник Гайсинского отдела полиции Игорь Соломон, выяснилось, что вещи, найденные в мешках, ночью были похищены из храма Украинской Православной Церкви. Злоумышленник, разбив окно, проник в помещение храма и вынес оттуда найденные вещи. По оставленным на месте преступления вещественными доказательствами, было установлено, что к краже причастен мужчина, задержанный сотрудниками госохраны за разбитую витрину магазина.

30-летний задержанный в содеянном сознался. Мужчина рассказал, что хотел выпить, a денег на водку не было. Это и подтолкнуло его на преступление. Задержанный – житель Хмельницкой области, имеет судимость за совершение разбойного нападения.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За такое правонарушение предусмотрено до 6 лет лишения свободы.