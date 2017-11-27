На Сумщине в храме УПЦ произошел пожар

Утром 26 ноября в центре Бурыни, Сумской области произошел пожар. Загорелась церковь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви, сообщает Социальное Телевидение Сумщины. Пожарным, которые приехали на вызов, не удалось спасти ее купол и некоторые части здания. Причины возгорания устанавливаются.

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