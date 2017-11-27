На Сумщине в храме УПЦ произошел пожар

11:23, 27 ноября 2017
Общество
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В Сумской области загорелась церковь / sts.sumy.ua

Утром 26 ноября в центре Бурыни, Сумской области произошел пожар.

Загорелась церковь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви, сообщает Социальное Телевидение Сумщины.

Пожарным, которые приехали на вызов, не удалось спасти ее купол и некоторые части здания.

Причины возгорания устанавливаются.

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