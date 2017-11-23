В Киеве 25 ноября в рамках почтения памяти жертв Голодомора состоится акция "Зажги свечу"

В Киеве в субботу, 25 ноября, пройдут поминальные мероприятия с целью почтения памяти украинцев, которые стали жертвами Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в этот день будет приспущен Государственный флаг Украины с траурной лентой на всех государственных зданиях и сооружениях, предприятиях и организациях.

В храмах столицы отслужат панихиды, траурные мероприятия пройдут также возле Мемориала жертв Голодомора.

Традиционно состоится общественная акция «Зажги свечу». Каждый желающий может присоединиться к почтению памяти погибших соотечественников и установить свечу на своем подоконнике. В 16.00 будет объявлена общенациональная минута молчания по погибшим во время Голодомора.

В этот день во всех городах Украины ограничат проведение развлекательных мероприятий. Вместо этого будут организованы соответствующие тематические мероприятия: выставки, презентации, открытые лекции, показы фильмов, художественных произведений, видео-, фото- и других документов, записей показаний очевидцев и тому подобное.