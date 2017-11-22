Полиция задержала вора, который находился в розыске за ограбление церквей

В ночь на 21 ноября в храме в честь Трех святителей Голосеевского благочиния сработала сигнализация. На место происшествия выехал наряд группы реагирования Управления полиции охраны и задержал 30-летнего мужчину, который находился в церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua.

В пресс-службе Национальной полиции отмечают, что в помещение злоумышленник попал путем отжима пластикового окна. Во время поверхностного осмотра у мужчины изъяли ювелирные изделия из золота и серебра – кольца, крестики, цепочки, браслеты и серьги. Общая сумма похищенного составляет около 30000 гривен.

Правоохранители также установили, что задержанный находится в розыске в Хмельницкой области за совершение аналогичных преступлений.

Напомним, 11 октября, из помещения Свято-Георгиевского храма Хмельницкого из ящика для пожертвований похитил денежные средства. Ранее, в ночь на 1 июня из Свято-Покровского храма села Адамовка Виньковецкого района Хмельницкой области вандалы похитили Дарохранительницу со Святыми дарами.