В Киеве возле Андреевской церкви появилась необычная "карта" с церквями

На смотровой площадке возле Андреевской церкви, откуда открывается прекрасный вид на киевский Подол, недавно появился новый информационный щит. Посетители теперь могут не только любоваться панорамой, но и найти интересные объекты, сообщает газета "Сегодня".

"Он поможет посетителям отыскать среди пестрой застройки Подола уникальные историко-архитектурные памятники", – сообщили на страничке музея "Андреевская церковь" в Facebook.

На щите отмечены церковь Успения Богородицы Пирогощи, Гостиный двор, Киево-Могилянская академия, церковь Николая Набережного, церковь Николая Чудотворца на воде и другие.

Надписи сделаны на украинском и английском языках.

Напомним, в этом году в рамках реставрации Андреевской церкви были закончены все внешние работы.