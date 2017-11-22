В Киеве возле Андреевской церкви появилась необычная "карта" с церквями
На смотровой площадке возле Андреевской церкви, откуда открывается прекрасный вид на киевский Подол, недавно появился новый информационный щит. Посетители теперь могут не только любоваться панорамой, но и найти интересные объекты, сообщает газета "Сегодня".
"Он поможет посетителям отыскать среди пестрой застройки Подола уникальные историко-архитектурные памятники", – сообщили на страничке музея "Андреевская церковь" в Facebook.
На щите отмечены церковь Успения Богородицы Пирогощи, Гостиный двор, Киево-Могилянская академия, церковь Николая Набережного, церковь Николая Чудотворца на воде и другие.
Надписи сделаны на украинском и английском языках.
Напомним, в этом году в рамках реставрации Андреевской церкви были закончены все внешние работы.