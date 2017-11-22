В Киеве возле Андреевской церкви появилась необычная "карта" с церквями

12:52, 22 ноября 2017
Общество
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Возле Андреевской церкви появилась необычная

На смотровой площадке возле Андреевской церкви, откуда открывается прекрасный вид на киевский Подол, недавно появился новый информационный щит. Посетители теперь могут не только любоваться панорамой, но и найти интересные объекты, сообщает газета "Сегодня".

"Он поможет посетителям отыскать среди пестрой застройки Подола уникальные историко-архитектурные памятники", – сообщили на страничке музея "Андреевская церковь" в Facebook.

На щите отмечены церковь Успения Богородицы Пирогощи, Гостиный двор, Киево-Могилянская академия, церковь Николая Набережного, церковь Николая Чудотворца на воде и другие.

Надписи сделаны на украинском и английском языках.

Напомним, в этом году в рамках реставрации Андреевской церкви были закончены все внешние работы.

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