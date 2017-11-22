Во Львове впервые начался курс подготовки капелланов для ВСУ

Во Львове на базе Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного начался двухнедельный курс подготовки капелланов для украинской армии. Об этом сообщает "Украинский интерес" со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что в течение первой недели курса участники ознакомятся с особенностями душпастырской опеки в Вооруженных силах Украины. Кроме того, им проведут занятия по национально-патриотической, правовой и психологической подготовкам и военным дисциплинам.

Вторую неделю учений священники проведут в Международном центре миротворчества и безопасности видового военного вуза. Там, в полевых условиях, они примут участие в практических занятиях по тактике, инженерной, топографической и огневой подготовках, а также тактической медицине.

“Хоть сами священнослужители не будут учиться применять настоящее оружие, однако они должны понять особенности деятельности военных подразделений, где будут выполнять свои обязанности”, – подчеркивают в Генштабе.