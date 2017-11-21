В Днепре мужчина избил свою бабушку иконой

Мужчина в Днепре, накурившись марихуаны, жестоко избил свою бабушку иконой, так как ему показалось, что в женщину вселился злой дух. Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Происшествие случилось 19 ноября, подозреваемого задержали.

"Находясь под воздействием наркотиков, мужчине показалось, что в его бабушку вселился злой дух. Для того, чтобы избавиться от сатаны, внук взял икону и сильно ударил старушку по голове", - передают в полиции.

Правоохранители нашли в комнате устройство для употребления наркотиков и пакеты с марихуаной.

"На полу лежала старушка в бессознательном состоянии. У нее на полу была окровавленная икона. Мужчина признался в том, что он избил свою бабушку, потому что ему показалось, что в нее вселился злой дух, и он пытался его убить", - идет речь в сообщении.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.